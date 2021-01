SKY – L’affare con il Marsiglia per Milik spiana la strada per due acquisti dai francesi

Luca Marchetti, giornalista di SkySport ed esperto di mercato, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte per parlare di alcune possibili piste che aprirà l’affare Milik-Marsiglia. Di seguito quanto evidenziato:

“L’affare che porta Milik al Marsiglia farà da apripista per Boubacar Kamara o Duje Ćaleta-Car al Napoli? Certo che sì: i buoni rapporti aiutano, ma non si faranno per questa finestra di mercato. Vediamo in futuro”.