Garics: “Brucia lasciare un trofeo a questa Juve. Il Napoli deve trovare continuità, ma può inserirsi nella lotta Scudetto”

Ad ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Gyorgy Garics, ex difensore del Napoli. Di seguito quanto dichiarato:

“Da tifoso mi dispiace molto che il Napoli abbia lasciato la Supercoppa alla Juve. Purtroppo quando sbagli una finale non si può recuperare come in campionato. Il Napoli è favorito per un posto in Champions e potrà inserirsi anche nella lotta scudetto, nel caso trovasse continuità di risultati. Il Napoli viaggia tra goleade e gare sottotono. La sua, però, è una discontinuità ad alti livelli, perché la classifica è buona”.

“La catena di destra del Napoli mi intriga molto, nel caso il Napoli volesse intervenire, lo dovrebbe fare in altre zone del campo. Gattuso? Alla fine in campo ci vanno i calciatori. Adesso non si può far altro che dimenticare la sconfitta contro la Juve, una squadra in grande difficoltà. Il gap tra la Juve e le altre è diminuito, questo è soprattutto colpa della Juve”.