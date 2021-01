De Giovanni: “Non capisco le scelte di Gattuso, ha aspettato troppo prima di fare i cambi e insiste con il 4-2-3-1”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto lo scrittore Maurizio De Giovanni. Di seguito quanto dichiarato:

“Non sono un tecnico, però a volte non capisco le scelte di Gattuso, soprattutto a gare in corso. Ieri ha aspettato 75 minuti prima di operare un cambio eppure ce ne erano 5 a disposizione. Inoltre non comprendo nemmeno il perché Gattuso insista per il 4-2-3-1 senza la possibilità di schierare Mertens e Osimhen“.

“Al Napoli è mancato il coraggio. Spero che agli azzurri torni il furore agonistico, perché ci saranno almeno altre due gare contro la Juve. Forse tre, contando il possibile incrocio in Coppa Italia.

“Insigne? Ho provato tanto dolore nel vederlo così. Insigne è il giusto capitano del Napoli. Si riprenderà presto”.