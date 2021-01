Chiellini: “Contro questo Napoli vincere è stato importante. Ronaldo screzia Di Lorenzo? A me avrebbe infastidito”

Giorgio Chiellini è intervenuto in diretta i microfoni RAI nel post partita di Juventus-Napoli. Questo quanto dichiarato dal difensore bianconero e della Nazionale:

“Non sono stanco di vincere. Era una partita importante, ci tenevamo. Era una coppa e volevamo riscattare la sconfitta di domenica che brucia ancora. È stata una grande partita per unità di squadra, non era facile perché il Napoli è pericoloso in contropiede e palleggia bene. Siamo stati bravi in possesso e nel soffrire. Avevo dei dubbi sulla mia tenuta fisica, ma è andata bene e ne sono contento. C’erano tanti ragazzi alla prima finale e la gioia nei loro volti è stata davvero bellissima. Siamo tutti davvero tanto felici”.

“Episodio Di Lorenzo? Ronaldo era molto vicino, quindi lo ha condizionato sicuramente. A me avrebbe dato fastidio sinceramente. Il Napoli cerca sempre l’imbucata perché ha giocatori molto forti tecnicamente. Sono stati bravi i centrocampisti a far arrivare pochi palloni dalle nostre parti. I mediani, con l’aiuto di Cristiano Ronaldo e Kulusevski, non ci hanno mai fatto puntare dai vari Zielinski, Mertens, Insigne e Lozano. Li abbiamo limitati al massimo, le aggressioni alte ci hanno fatto recuperare molti palloni”.

“È ancora tutto aperto per lo scudetto? Dobbiamo stare tranquilli, pensare a noi e dare continuità di risultati. Se riusciremo a trovarla potremo ambire. Per noi la classifica è ancora falsata fin quando non recuperiamo la partita col Napoli, e spero che la recupereremo il più tardi possibile perché vogliamo andare avanti in tutte le competizioni”.