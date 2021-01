RAI – Può tornare Mazzarri: interesse del Cagliari se salta Di Francesco

Ciro Venerato, esperto di mercato RAI, in onda su Kiss Kiss Napoli, ha parlato della situazione panchine in Serie A. In bilico, mentre traballa Fonseca sulla panchina della Roma, c’è anche Eusebio Di Francesco. Il Cagliari non ingrana e può pensare di cambiare rotta. Sostiene Venerato:

“Escludo che la Juve possa esonerare Pirlo. Su Fonseca ci sono considerazioni in corso d’opera, il portoghese credo che avrà altre due partite per ribaltare la situazione. I nomi più in voga sono Spalletti e Sarri o qualche allenatore estero. Si parla anche di Mazzarri al Cagliari“.