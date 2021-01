PAGELLE JUVE NAPOLI – Si è conclusa con la vittoria della Juventus la Supercoppa italiana tra i bianconeri e il Napoli di Gennaro Gattuso. Gli undici di Pirlo si impongono per 1-0 grazie alla rete realizzata da Cristiano Ronaldo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Tanto rammarico per il Napoli e soprattutto per Insigne che ha avuto l’occasione di riacciuffare il pareggio sbagliando però il calcio di rigore. All’ultimo secondo Morata deposita in rete il pallone del definitivo 2-0.

VOTI JUVENTUS NAPOLI FINALE SUPERCOPPA

Ospina 6: Incolpevole sul gol subito dal Napoli, poche volte impensierito dalla Juventus in tutta la partita.

Di Lorenzo 5,5: Non riesce mai a creare la superiorità numerica sulla corsia di destra.

Manolas 5,5: Poco concentrato in alcune occasioni, tenta qualche cavalcata che però lo riportano con i piedi per terra ricordandogli che il suo compito è soprattutto quello di difendere.

Koulibaly 6: Attentissimo nel primo tempo ogni volta che viene chiamato in causa. L’unico a salvarsi nel reparto difensivo azzurro, prova più volte a caricare i suoi compagni ma purtroppo le cose non cambiano.

Mario Rui 5,5:

Bakayoko 5: Partita non sufficiente quella del numero 5 azzurro, qualche sbavatura nel centrocampo partenopeo. Dal 66′ Elmas 6:

Demme 6: Uno dei pochi a salvarsi nell’undici di Gennaro Gattuso. Fa capire quanto sia importante la sua presenza in mezzo al terreno di gioco.

Lozano 6: Come sempre ormai l’unico a salvarsi nel reparto offensivo azzurro. Prova tante volte a impensierire i difensori bianconeri ma la sorte questa sera non è dalla parte del Napoli e del messicano.

Zielinski 4,5: La brutta copia di quello visto finora nella stagione del Napoli. Sbaglia tanti passaggi e molti appoggi semplici

Insigne 4: Difficilmente dimenticherà questa serata il capitano del Napoli. Sui suoi piedi il pallone del centesimo gol in azzurro che però dal dischetto calcia fuori.

Petagna 5: Poco servito in attacco, non riesce mai ad incidere nel match. Lascia il campo sconsolato dopo settanta minuti di partita. Dal 71′ Mertens 6: Entra e la musica cambia leggermente. Il belga si guadagna il calcio di rigore che poteva rimettere le cose a posto, purtroppo per il Napoli però Insigne non realizzerà il tiro dal dischetto.

