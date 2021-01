HIGHLIGHTS JUVENTUS NAPOLI – Il Napoli affronterà la Juventus in occasione della finale di Supercoppa Italiana. La partita si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, mercoledì 20 gennaio 2021 alle ore 21:00.

Highlights Juventus Napoli

La partita sarà sicuramente avvincente data la rivalità storica tra le due squadre. Un dato interessante e che forse potrebbe condizionare il match è la resa psicologica delle due rose, che si ritroveranno a fronteggiarsi con alle spalle recenti trascorsi completamente opposti. Da una parte gli azzurri, carichissimi dopo la vittoria in casa contro la Fiorentina. Dall’altra parte la Juventus, che avrà dovuto fare i conti con le conseguenze della sconfitta rimediata per due reti a zero da parte dell’Inter, e dunque colma di uno spirito di rivalsa.

Un ulteriore dato alquanto particolare è che le due squadre se la giocheranno esattamente alla pari. Sia il Napoli che la Juve hanno un rendimento praticamente identico nelle ultime cinque partite giocate. Entrambe hanno alle spalle quattro vittorie e una sola sconfitta. Ma c’è dell’altro, anche in fatto di scontri diretti c’è una situazione di assoluta parità. Negli ultimi cinque scontri, infatti, sia gli azzurri che i bianconeri sono a quota due vittorie e due sconfitte con l’ultimo confronto terminato invece in un pareggio.

HIGHLIGHTS JUVENTUS NAPOLI

Calcio Napoli, dove vedere Juventus Napoli

Juventus-Napoli sarà, partita valida per la finale di Supercoppa Italiana, è un’esclusiva Rai. La partita potrà essere seguita in chiaro su Rai 1.

Juventus–Napoli sarà trasmessa anche in diretta streaming su RaiPlay, servizio di streaming online della rete nazionale. Basterà scaricare l’applicazione su dispositivi come smartphone e tablet o collegarsi al sito da pc o notebook per poter seguire gratuitamente il match.

Formazioni Juventus Napoli

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Demiral, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, McKennie, Ramsey; Cristiano Ronaldo, Morata.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens.