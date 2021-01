Giuntoli: “C’è grande soddisfazione per essere arrivati a giocarci questa finale”

Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni della RAI prima del match di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Di seguito quanto dichiarato:

“Partita che può orientare la stagione? È una partita importante, c’è un trofeo in palio, è motivo di orgoglio affrontare la Juve. Non crediamo che la partita possa cambiare l’inerzia di un’annata. L’obiettivo è quello di tornare in Champions League”.

“Milik? Stiamo lavorando a quest’operazione. Ci sono due club e un calciatore, è una trattativa come un’altra”.

“Che clima si respira nell’ambiente Napoli? Grande soddisfazione, voglia di confrontarsi con la Juventus e grande concentrazione. È una partita molto importante”.