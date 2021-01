Giuliacci: “La nebbia diventerà pioggia, per la partita nessun rischio legato al meteo”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Andrea Giuliacci, meteorologo:

“Il tempo a Reggio Emilia sta cambiando, la nebbia arriverà ad essere pioggia, bisognerà armarsi di ombrello. In realtà, per la partita non vedo troppi rischi legati al meteo, potrà esserci nebbiolina, ma escluderei la nebbia fitta che non permette di vedere i giocatori in campo. Le condizioni meteo non metteranno a rischio lo svolgimento della gara. Non farà caldo stasera, ma farà leggermente meno freddo di adesso, decisamente più freddo di quanto fa a Napoli. Se vedrò la partita? Sì, ma in maniera neutrale perché tifo per il Milan. La prima volta che sono stato allo stadio, ero piccolino, ma in quella partita ho visto solo il primo tempo perché il secondo tempo calò la nebbia e non vidi assolutamente nulla”.