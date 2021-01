Assurdo Roma, effettuate 6 sostituzioni: perderà la partita di Coppa Italia con lo Spezia a tavolino!

Assurdo ma vero quello che è successo durante il match di Coppa Italia tra Roma e Spezia, valevole per gli ottavi di finale.

Al 90′ il match era finito sul 2-2 portando la gara ai supplementari. E fin qui nulla di strano. La vera particolarità è che i giallorossi hanno effettuato sei sostituzioni: 3 nei tempi regolamentari e 3 nei supplementari, cosa non prevista dal regolamento, come confermato dagli inviati di Rai Sport, che permette un massimo di 5 cambi. Lo Spezia ha vinto per 2-4, ma avrebbe comunque passato il turno vincendo a tavolino.

I liguri affronteranno il Napoli nei quarti di finale della competizione.