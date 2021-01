ULTIM’ORA! Brutte notizie per la Lazio: operato d’urgenza Luis Alberto!

Brutte notizie per la Lazio in questi minuti. Come rivela La Lazio Siamo Noi, Luis Alberto si è operato d’urgenza in serata, presso la Clinica Paideia, per asportare l’appendice. “L’intervento è riuscito senza complicazioni e il giocatore sarà presto a casa”, si legge a proposito dello spagnolo.

Luis Alberto salterà comunque la prossima gara a meno di sorprese e proverà il rientro in campo per fine mese. Nelle prossime ore si chiariranno i tempi di recupero definitivi e reali, intanto in bocca al lupo a Luis Alberto.