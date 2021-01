Kulusevski, l’agente rivela: “È stato corteggiato dal Napoli, ma non aggiungo altro per eleganza”

Dejan Kulusevski, uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico mondiale, è stato vicino al Napoli. Lo ha rivelato Stefano Sem, il suo agente, durante un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito quanto dichiarato:

“Se c’è stato l’interesse della società azzurra per il calciatore? Diciamo di sì e non aggiungo altro perché mi sembrerebbe poco elegante parlare di queste cose. Posso dire solo che il Direttore Sportivo del club azzurro, Cristiano Giuntoli, è un grande competente. Da bravo dirigente segue tutti i profili giovani più importanti“.

“Sul ragazzo c’era il forte interesse di tante squadre. Il calciatore ora però è alla Juventus ed è contento di essere approdato a Torino. Quella tra la Juventus e il Napoli sarà una partita certamente affascinante anche perché in palio c’è un trofeo comunque importante come la Supercoppa Italiana. Mi aspetto una gara molto bella tra due squadre che meritano rispetto e ammirazione per quello che stanno facendo”.