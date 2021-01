Giornata a Napoli per Lapo Elkann: omaggio al murales di Maradona

Lapo Elkann, rampollo della famiglia Agnelli, ieri, è venuto in visita a Napoli. Il noto imprenditore si è concentrato soprattutto sui Quartieri Spagnoli, dove ha fatto visita al murales di Diego Armando Maradona. Successivamente si è concesso un pranzo nella nota Trattoria Da Nennella.

Un amore, quello per Napoli e anche per Maradona, che Lapo Elkann non ha mai nascosto, anzi: proprio qualche giorno fa, domenica 17 gennaio, ospite di Mara Venier a Domenica In, ha dichiarato: “Ci sentivamo spesso, era un amico vero. Ho una grande stima per lui, grazie a lui ho sempre amato il Napoli che è la mia seconda squadra da sempre. Questo fatto è un po’ anomalo per uno juventino come me che lo stemma della Juventus tatuato sul braccio. Diego era un angelo del bene. Non ha mai fatto male a nessuno, ma ha pagato il prezzo più alto in assoluto”.