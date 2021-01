SKY: Milik-Marsiglia, ore decisive: il Napoli prepara il finto rinnovo! Le cifre

La trattativa è agli sgoccioli: nelle prossime ore Arkadiusz Milik può diventare un calciatore del Marsiglia. Si sbrigano ultime formalità, si lavora ad oltranza per consentire al calciatore di essere quanto prima a disposizione di Villas Boas. Sono ore decisive. Gli accordi prevedono 8 milioni più 5 di bonus al Napoli e una percentuale del 20 o 25% sulla futura rivendita.

Il Napoli sta già preparando un nuovo contratto, un finto rinnovo per mandarlo in prestito in Francia per i prossimi 18 mesi. L’obbligo di riscatto è una formalità e scatterà al primo punto conquistato dal Marsiglia. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, sul proprio portale.