Verona sconfitto, Faraoni sulla prossima gara: “Con il Napoli abbiamo l’obiettivo di fare punti”

Davide Faraoni, difensore dell’Hellas Verona, ha commentato ai canali ufficiali del club il ko subito con il Bologna. Ecco quanto evidenziato:

“105 giorni senza perdere in trasferta? Stiamo facendo un grande campionato, questa grande striscia positiva non fa che confermarlo. Oggi, purtroppo, abbiamo fatto un passo falso e, di conseguenza, analizzeremo tutti insieme quali aspetti possiamo migliorare per farne tesoro per le prossime sfide.

Un po’ di rammarico per le occasioni create? Siamo scesi in campo con il giusto spirito per tutti i 95 minuti, ma abbiamo peccato in alcune situazioni nelle quali potevamo essere più attenti, ci lavoreremo. I miei primi due anni in gialloblù? In questa società mi sono trovato bene sin da subito e sento di essere cresciuto giorno dopo giorno. Per i grandi traguardi raggiunti tutti assieme, è come se fossi qui da molti più anni. Sono orgoglioso di far parte di questo gruppo e di poter crescere assieme ai miei compagni.

La prossima gara contro il Napoli? È una squadra con giocatori dotati di grandi qualità e questo è uno stimolo in più per noi. Li affronteremo a testa alta, consapevoli delle nostre caratteristiche e, come sempre, con l’obiettivo di fare punti per avvicinare il nostro obiettivo”.