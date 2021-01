INFORTUNIO PETAGNA – Arriva da poco il comunicato ufficiale della SSC Napoli, che afferma, dunque, che, per Andrea Petagna si tratta di un infortunio: L’attaccante ex Spal e Atalanta ha riportato un trauma contusivo al polpaccio sinistro nella vittoria per 6-0 contro la Fiorentina che l’ha costretto ad abbandonare il terreno di gioco.

L’attaccante azzurro è uscito al 73′, dopo un colpo subito alla caviglia sinistra e accompagnato mentre non riusciva a poggiare il piede sul terreno di gioco. Dopo una partita di lotta al servizio della squadra, ha abbandonato il terreno di gioco lasciando spazio a Dries Mertens, al rientro dall’infortunio rimediato contro l’Inter. Al momento il Napoli ha comunicato che Petagna ha riportato un trauma contusivo al polpaccio e seguiranno aggiornamenti già nella giornata di domani.

Oltre alla botta rimediata da Petagna oggi, c’è da aggiungere la positività di Fabian Ruiz annunciata nella giornata di ieri proprio dalla società azzurra. Importante non dimenticare che mercoledì ci sarà l’impegno di Supercoppa contro la Juventus di Pirlo e i tifosi si augurano che almeno l’attaccante possa recuperare dall’infortunio di oggi. Per fortuna del Napoli e di Gennaro Gattuso, la buona notizia è sicuramente quella del rientro di Mertens che sarà a disposizione per il big match contro la squadra di Andrea Pirlo.