Gattuso elogia Demme: “Quando hai qualità serve qualcuno che dia equilibrio, lui fa quello che altri non fanno”

Diego Demme è tornato in mediana e gli effetti si sono visti: ha retto il centrocampo con Bakayoko, ha restituito equilibrio alla squadra e segnato anche il goal del 2-0. Al termine della partita, Gennaro Gattuso ha detto di lui a DAZN:

“Demme è importante per noi, ci dà equilibrio. Io credo che una squadra che fa 50 gol in 24 partite non son pochi, e quando c’è tanta qualità servono calciatori che danno equilibrio. Sono contento del pacchetto di centrocampo che ho, ma Diego dà un equilibrio che altri non danno”.

Parole che sanno di investitura: è pronta per lui una maglia da titolare nella gara di mercoledì, quando a Reggio Emilia il Napoli si giocherà la Supercoppa italiana con la Juventus.