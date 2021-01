FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA – Il Napoli affronterà la Fiorentina in occasione della 18ª giornata di Serie A. La partita si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, domenica 17 gennaio 2021 alle ore 12:30.

Gli azzurri provengono da una vittoria in campionato contro l’Udinese, raggiunta quasi allo scadere dei minuti di gioco, e un altro risultato positivo rimediato in Coppa Italia contro l’Empoli. Gli uomini di Gennaro Gattuso hanno il dovere di ribaltare la scia di risultati altalenanti conquistati in campionato e provare a guadagnare altri tre punti, con la speranza di avvicinare il più possibile la quarta posizione in classifica, che significherebbe qualificazione in Champions League. La Fiorentina al momento è posizionata a metà classifica, ma se si considerano le ultime cinque partite giocate essa vanta un rendimento superiore a quello degli azzurri, sono otto i punti conquistati dai toscani, contro i sette dei partenopei.

DOVE VEDERE NAPOLI FIORENTINA IN TV E STREAMING

Formazioni Napoli Fiorentina

Pochi dubbi per Gattuso alla vigilia di questo match, tutti risolti per un motivo o per un altro. A centrocampo e in attacco le assenze forzate hanno sciolto i ballottaggi nella mente dell’allenatore azzurro. Il tecnico calabrese infatti ha optato per Ospina in porta, con Meret che torna a sedersi in panchina in virtù dell’alternanza tra i pali. In difesa torna la coppia titolare formata da Manolas e Koulibaly, affiancata sugli esterni da Hysaj e Mario Rui, vista la squalifica per Di Lorenzo. Il dubbio a centrocampo era tra Demme e Fabian Ruiz, ma la positività al covid dello spagnolo ha sciolto ogni riserva, con la mediana che sarà formata da Demme e Bakayoko. Sulla trequarti confermati Insigne, Zielinski e Lozano. In attacco spazio ancora a Petagna, ma la sensazione è che nel secondo tempo ci sarà il ritorno di Dries Mertens, per mettere qualche minuto nelle gambe in vista della Supercoppa. Tra i non disponibili Malcuit, non convocato, Osimhen e Fabian Ruiz a causa della positività al Covid e Di Lorenzo che non potrà essere impiegato causa squalifica.

FORMAZIONI NAPOLI FIORENTINA

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso

FIORENTINA (3-4-2-1): Dragowski; Milenkovic, Martinez Quarta, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Biraghi; Callejon, Castrovilli; Vlahovic. All. Prandelli