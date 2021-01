ESONERO GIAMPAOLO – L’esonero di Giampaolo ormai davvero ad un passo. Il pareggio in casa contro lo Spezia dopo essere stato in superiorità numerica per più di 80 minuti di gioco è stato fatale al tecnico.

Fatale il pareggio in casa contro lo Spezia dopo oltre 80 minuti di gioco in superiorità numerica: Marco Giampaolo è agli ultimi istanti da allenatore del Torino. Urbano Cairo ha deciso di sostituire la guida tecnica per tirare fuori il Torino dalle zone meno nobili della classifica. Il nome caldo è quello di Davide Nicola, l’allenatore è però contrattualmente ancora legato al Genoa, dunque dovrà trovare prima un accordo con la società ligure.

L’ufficialità dell’esonero potrebbe arrivare a breve, il non successo di ieri è la goccia che ha fatto traboccare il vaso del Torino pronto a salutare Marco Giampaolo dopo aver totalizzato solo 13 punti finora. Un risultato del tutto negativo che ha portato dunque a questa decisione per il futuro della panchina piemontese.

Chi subentrerebbe, nel caso, sulla panchina del Torino? I nomi, già anticipati qualche settimana fa erano quattro. Tra questi c’era il nome di Roberto D’Aversa che però è tornato al Parma. L’altro era Loenardo Semplici che non si è seduto in panchina dopo l’esonero alla SPAL, su cui aveva però ben figurato nei precedenti tre anni. Ma la scelta non è ricaduta su quest’ultimo.

La decisione quasi ufficiale è quella di Davide Nicola. L’ex tecnico di Genoa e Crotone riuscì a salvare entrambe le compagini rossoblu e accetterebbe volentieri il Torino come destinazione. Decisione presa ovviamente dal presidente Cairo che , intanto, vede aumentare a dismisura il grado di livore dei tifosi contro di lui: le contestazioni vanno avanti da tempo, gli episodi più caldi si sono verificati già nelle scorse settiamane. Il Torino ora non può più sbagliare perché l’ombra della Serie B incombe: quale sarà il suo destino?