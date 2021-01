SERIE A – Negli anticipi vittorie per Sampdoria e Bologna, altro stop per il Torino (CLASSIFICA)

Sono terminati gli anticipi della 18esima giornata di Serie A. Nel pomeriggio acuto del Bologna che ha battuto per 1-0 il Verona grazie ad un gol di Orsolini su Rigore. A Torino, invece, pari per 0-0 dei granata contro lo Spezia.

In serata preziosa vittoria della Sampdoria ai danni dell’Udinese per 2-1. Reti di De Paul in avvio, poi ribaltano Candreva su rigore e il nuovo acquisto Torregrossa nel finale.

ECCO LA CLASSIFICA: