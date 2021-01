Kevin Lasagna in uscita dall’Udinese: il Benevento spinge, costa 9 milioni

Come riportato da Sky Sport, Kevin Lasagna potrebbe lasciare l’Udinese, sebbene in casa bianconera si sta vivendo una grave emergenza in attacco, a causa degli eccessivi infortuni.

Alcune squadre di Serie A, in particolare Benevento e Hellas Verona,in attesa da tempo di un nuovo innesto nel reparto offensivo, spingono per l’acquisto del calciatore.

La cifra del cartellino del centravanti italiano è di circa nove milioni, un prezzo modico in fin dei conti. Il club friulano ha comunque aperto alla cessione, l’attaccante non è incedibile e una soluzione è attesa tra qualche giorno.