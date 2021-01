Bruno Giordano sul caso Milik: “Certe cose meglio farle a giugno. Ci avevano rimesso tutti”

Nel corso di “Maracanà“, a TMW Radio, è intervenuto Bruno Giordano, ex calciatore del Napoli che ha parlato della questione Milik e del campionato di Serie A. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

Milik vicino al Marsiglia: “Adl chiedeva troppo, ma alla fine questa è la soluzione giusta per tutti. Buon per lui, che torna a giocare. Finora ci avevano rimesso tutti. Certe cose si potevano fare a giugno però“.

Con l’arrivo di Mandzukic e Meité, oltre ad un centrale di difesa, il Milan si rinforza per lo scudetto? “Può dare una grande mano, soprattutto se recupera altri giocatori fuori per infortunio. A livello di rosa sarebbe sia qualitativamente che numericamente un pericolo vero sia per Inter che Juve. Meglio uno come Mandzukic che niente“.

Inter-Juve che partita sarà? “È una partita che tutti vorrebbero giocare. Chi vince più duelli, vince la partita. Quello più determinante? Credo sia determinante la marcatura di Lukaku. Senza De Ligt e Chiellini, forse può contrastarlo Demiral. Dall’altra parte la marcatura di Ronaldo“.