Milik, arriva il sì al Marsiglia! Conference call in serata per cercare di chiudere: i dettagli

Ci siamo: la trattativa procede spedita per portare Arek Milik al Marsiglia. Il calciatore polacco sta trattando da tempo con i francesi, ultima spiaggia per cercare di salvare i prossimi sei mesi e l’Europeo. Ora, ci siamo, si viaggia verso l’ultimo atto. Alfredo Pedullà, esperto di mercato, scrive che il calciatore ha accettato l’offerta del Marsiglia. In serata ci sarà una conference call per un accordo definitivo.

“Come funzionerebbe? Milik ha un contratto in scadenza, potrebbe allungare di almeno un anno (scadenza 2022) per un prestito con obbligo di riscatto tra 18 mesi. Si ragiona sui 9-10 milioni più bonus, l’aspetto importante è che l’Olympique Marsiglia prende in considerazione l’aspetto legato alla percentuale (dal 20 per cento in su) su eventuale futura rivendita da garantire a De Laurentiis. Certe trattative si vedono al traguardo, soprattutto in questa situazione tormentatissima da mesi, ma queste sono davvero ore caldissime. E Milik ha già detto sì, in attesa degli accordi definitivi tra i club”.