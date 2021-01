GdS – Milik, c’è l’offerta del Marsiglia: 10 mln + 5 di bonus. Incontro nelle prossime ore tra le parti

Arkadiusz Milik può lasciare il Napoli già in questa campagna di calciomercato. Il polacco, ormai emarginato esplicitamente dal progetto azzurro, potrebbe trasferirsi al Marsiglia. Ecco quanto scrive La Gazzetta dello Sport:

“Il d.s. del Marsiglia, Valentin, ha sentito Giuntoli al quale ha presentato un’offerta di 10 milioni più eventuali bonus, 5 milioni, per ingaggiare il polacco. Nelle prossime ore è previsto un incontro tra Giuntoli e Valentin. Milik, tra l’altro, ha dato il suo gradimento per andare in Ligue 1, unica possibilità per partecipare al prossimo Europeo, che è il suo obiettivo”