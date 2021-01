CdS – Napoli, una giornata spensierata: nasce il patto del Vesuvio

Una giornata spensierata per il Napoli ieri, su ordine di Gennaro Gattuso. Ne avevano bisogno probabilmente gli azzurri, visto il calendario fortemente impegnativo a cui sono chiamati quest’anno tutti i calciatori. E quale miglior modo di un pranzo tutti insieme? Ecco cosa scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“Per ventiquattro ore Gattuso ha ordinato di far finta di niente: pranzo distensivo, per sorridere ed alleggerire la tensione. Tanto avrebbe pagato Bakavoko, «vittima» di qualche multa per quegli impercettibili ritardi che fanno cassa e anche sfottò. Quanto basta per invitarsi ad Ercolano, alla Masseria Guida, tutti invitati: è possibile scendere anche a patti con se stessi, dialogare sulle soluzioni da trovare in queste settimane in cui c’è in palio una bella fetta della stagione, nella quale va inserito l’inseguimento del quarto posto, il sogno di regalarsi la Supercoppa, la voglia di sfatare quell’innaturale tabù diventato il “Diego Armando Maradona””.