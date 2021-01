Meret: “Non esistono gare facili, è un momento complicato! L’affetto dei tifosi fa sempre piacere qui a Napoli in particolare”

In esclusiva su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Alex Meret, giovane estremo difensore del Napoli, classe 1997. Sono state numerose le tematiche affrontate, con le tante domande poste da Walter De Maggio.

Per quanto riguarda la Coppa Italia, sebbene il match combattuto con l’Empoli, siete ai quarti. Gare facili non ne esistono giusto? “No per niente, non ci sono mai gare facili e non bisogna prenderle mai sottogamba. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio; anche contro l’Empoli abbiamo creato tantissime occasioni, potevamo sfruttarle al meglio, dovevamo essere più attenti e concentrati. Anche loro hanno trovato due bellissimi, però comunque siamo stati bravi a stare sempre sul pezzo“.

Ti rimproveri qualcosa per i due gol subiti con l’Empoli o non si poteva far nulla? “Penso che abbia subito due bellissimi gol. Il miracolo si può fare sempre, però sono stati molto bravi“.

Si gioca ogni tre giorni, non è un periodo facile, anche voi dovete fare attenzione in un momento così difficile? “È un momento complicato, sicuramente non è facile perché non c’è molto tempo per recuperare, per prepare al meglio la partita successivaN c’è troppa mancanza di tempo. Però sapevamo che sarebbe stato così e quindi facciamo tutto il possibile per prepare le partite successive“.

Che domenica dobbiamo aspettarci, che partita sarà contro la Fiorentina di Prandelli? “Noi faremo sempre il nostro gioco, ovviamente dobbiamo stare attenti perché è una squadra che grandissime individualità e giocatori di grande qualità. In fase difensiva dovremmo essere più attenti rispetto alle ultime partite. In fase offensiva dobbiamo continuare come stiamo facendo, creando molte azioni offensive, ma con più cattiveria sotto porta“.

In assoluto, la sconfitta che fa più male è quella con l’Inter? “Contro i nerazzurra fu un primo tempo equilibrato, abbiamo fatto una grande partita ed è stato un grande dispiacere perderla“.

Juve e Napoli si sfideranno per la Supercoppa al “Mapei Stadium“? “Mercoledì sarà un’altra grandissima sfida contro la Juve che sta passando un momento positivo. Sarà difficile ma saremo tutto per provare a portare un altro trofeo a casa, un’altra gioia ai nostri tifosi“.

Com’è quest’ultimo anoa senza tifosi negli stadi? “È triste perché nel calcio il tifo fanno parte anche le persone che ci sostengono, fanno un certo effetto negativi non vederli. Speriamo possano tornare al più presto“.

Un tifoso chiamerà Alex suo figlio, oltre le critiche, è anche questa Napoli vero? “L’affetto dei tifosi fa sempre piacere qui a Napoli in particolare, la gente è super attaccata ai propri idoli e ai calciatori del Napoli. Fa veramente piacere questo, è sempre un grande piacere“.