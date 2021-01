SKY – Si avvicinano i rientri di Osimhen e Mertens: ecco i tempi di recupero

Secondo quanto riportato da Sky Sport, i rientri di Victor Osimhen e Dries Mertens sono sempre più vicini. Le condizioni dell’attaccante nigeriano starebbero migliorando giorno dopo giorno. In attesa della negativizzazione al Covid-19, dal momento che all’ultimo tampone è risultato ancora positivo, l’ex Lille si sta allenando a casa e, a due mesi esatti dal suo infortunio, si sta progressivamente avvicinando al recupero.

Discorso analogo per Dries Mertens, che secondo i colleghi di Sky è ormai è pronto al rientro. Sarebbe potuto anche entrare a gara in corso contro l’Empoli, tant’è che si è riscaldato per quasi tutta la durata del match, ma alla fine Gattuso ha preferito non rischiarlo. Contro la Fiorentina, dunque, è prevedibile un suo impiego, magari dal primo minuto.