Cannella a Radio Crc: “Il Napoli non ha bisogno di rinforzi, a gennaio sarà meglio sfoltire”

Durante ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Giuseppe Cannella, ex direttore sportivo di Foggia e Salernitana. Ecco quanto dichiarato:

“Non credo che il Napoli abbia bisogno di rinforzi durante il mercato di gennaio, quella a disposizione di Gattuso è una rosa completa in tutti i reparti. Anzi, credo che il Napoli debba pensare soprattutto a sfoltire. Non dimentichiamo che a breve riprenderanno le coppe europee, dove bisognerà compilare una lista. In molto rischieranno di restare fuori”.

“Credo che Milik abbia già un accordo con la sua nuova squadra. La speranza è che questo club possa essere intenzionato a rilevarlo già a gennaio così da permettere al Napoli di incassare qualcosa invece di perderlo a zero”.