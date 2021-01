Teotino commenta: “Il Napoli ha bisogno di Osimhen. La squadra deve imparare a gestire il vantaggio”

Gianfranco Teotino, noto giornalista sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla RAI dopo il match di Coppa Italia che ha visto il Napoli battere l’Empoli e qualificarsi ai quarti di finale. Di seguito quanto evidenziato:

“Ci sarebbe bisogno di Osimhen: garantisce sia protezione del pallone che attacco alla profondità. Petagna comunque è stato decisivo con la sua zampata, ma ha carattetistiche diverse. Il problema secondo me non è la difesa, il Napoli in campionato è una delle squadre che ha subito meno gol, ma è squilibrata all’interno della stessa partita”.

“Complimenti all’Empoli, non è un caso che siano primi in Serie B nonostante problemi relativi al Covid. Il Napoli non ha avuto il controllo della partita, in generale non riescono mai a gestire il vantaggio e tenere lontani gli avversari dalla propria porta”.