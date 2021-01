Rrahmani: “Contro l’Empoli è stata una partita difficile. Scudetto? Dobbiamo rientrare almeno tra le prime quattro”

Amir Rrahmani ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della partita di Coppa Italia contro l’Empoli, vinta 3-2 dal Napoli. Di seguito quanto evidenziato:

“Sempre difficile giocare la Coppa Italia, ci sono squadre che voglio vincere. Siamo stati un po’ aperti, ma comunque abbiamo fatto grande partita. Gattuso ha detto che l’importante è che abbiamo passato il turno”.

“Vi sentite in corsa per lo Scudetto? Per la Coppa ci sono squadre più forti e tutte le partite sono difficili. Dobbiamo imporre il nostro gioco e lavorare come sempre. Il nostro obiettivo in campionato è essere tra le prime quattro squadre, ma dobbiamo concentrarci partita dopo partita”.