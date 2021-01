L’ex calciatore del Napoli, Alessandro Renica, ha pubblicato un post particolarmente critico nei confronti di Lobotka al termine della gara con l’Empoli in Coppa Italia:

“Lobokta un fantasma!!! Per come è messo non è neanche da far giocare in Coppa Italia… ed il giudizio non è solo per questa partita ma per ogni volta che è entrato in campo…”.

ECCO IL POST: