Napoli-Empoli, i convocati: ci sono Koulibaly e Mertens

Si gioca alle 17.45 Napoli-Empoli, valida per gli ottavi di Coppa Italia. Gli azzurri, che giocheranno inevitabilmente con una formazione rimaneggiata dal turnover, hanno comunicato la lista dei convocati:

Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Rrahmani, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Petagna, Politano, Insigne, Llorente, Cioffi.

Di nuovo in gruppo Koulibaly e Mertens, dopo esser partiti per Udine senza però mettere piede in campo. Sarà oggi il momento giusto per concedergli qualche scampolo in vista di una condizione fisica ottimale?