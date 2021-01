HIGHLIGHTS NAPOLI EMPOLI – Il Napoli affronterà l’Empoli in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia. La partita si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, mercoledì 13 gennaio 2021 alle ore 17:45.

Il Napoli viene da una situazione estremamente delicata in campionato, dove nonostante la vittoria rimediata all’ultimo secondo contro l’Udinese, la squadra di Gattuso non riesce al momento a convincere. Situazione alquanto diversa per l’Empoli che forte del primo posto nella classifica del campionato di Serie B, potrebbe presentarsi a Napoli con la sia formazione migliore e offrire agli azzurri una sfida alquanto ostica.

Si prospetta un ampio turnover per Gattuso, anche e soprattutto a causa del fitto calendario di impegni, oltre che al problema degli infortuni. Meret dovrebbe essere ancora una volta a difesa dei pali; da vedere se il tecnico deciderà di puntare ancora su Rrahmani, artefice di una pessima prestazione contro l’Udinese, o se invece gli sarà preferito Di Lorenzo. Spazio a Hysaj, Maksimovic e Ghoulam. A centrocampo Demme e Lobotka, mentre in attacco Fernando Llorente supportato da Politano, Elmas e Lozano. Da valutare le condizioni di Koulibaly e Mertens, convocati a Udine ma non ancora pienamente recuperati dai rispettivi infortuni.

L’Empoli sarà chiamato nella domenica successiva a sostenere l’importantissimo scontro diretto contro la Salernitana, inseguitrice in Serie B al secondo posto in classifica, ma nonostante ciò dovrebbe presentarsi per la partita contro il Napoli di Coppa Italia con la miglior formazione possibile. Mister Dionisi dovrà fare a meno degli infortunati Bandinelli e Zappella, ma ci sono buone probabilità che confermi il consueto modulo 4-3-1-2.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Hysaj, Rrahmani, Maksimovic, Ghoulam; Demme, Lobotka; Politano, Elmas, Lozano; Llorente. All. Gattuso.

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Casale, Parisi; Ricci, Stulac, Haas; Bajrami; Matos, Olivieri. All. Dionisi

La sfida tra Napoli ed Empoli andrà in scena mercoledì 13 gennario allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 17:45. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri?

Napoli-Empoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai, detentrice dei diritti in esclusiva della manifestazione nazionale: il match verrà trasmesso su Rai 2.