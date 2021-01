Repubblica, Azzi convinto: “Il problema del Napoli non è tattico, c’è poca concentrazione e voglia di soffrire”

Il giornalista di Repubblica, Marco Azzi, ha pubblicato un messaggio su Twitter dove ha dato il proprio giudizio sulla prestazione offerta dal Napoli in Coppa Italia contro l’Empoli. Ecco quanto evidenziato:

“Il #Napoli prende gol appena rallenta e si abbassa, non in contropiede o di rimessa. Per questo resto convinto che il problema non sia tattico, ma di concentrazione, lucidità e voglia di soffrire #NapoliEmpoli #CoppaItalia”.

ECCO IL TWEET:

Il #Napoli prende gol appena rallenta e si abbassa, non in contropiede o di rimessa. Per questo resto convinto che il problema non sia tattico, ma di concentrazione, lucidità e voglia di soffrire #NapoliEmpoli #CoppaItalia pic.twitter.com/dZu9qp1j6u — Marco Azzi (@marcoazzi66) January 13, 2021