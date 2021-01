Collovati sicuro: “Al Napoli manca solo un acquisto per fare il salto di qualità!”

L’ex calciatore, ora opinionista sportivo, Fulvio Collovati, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito i passaggi del suo intervento evidenziati dalla nostra redazione:

“Io dico che a Gennaro Gattuso manchi un solo calciatore per essere competitivo: mi riferisco all’attaccante. Sarebbe opportuno magari trovarlo sul mercato, a gennaio. Con l’infortunio di Osimhen, i partenopei hanno bisogno di un cannoniere in grado di segnare almeno quindici goal. La mancanza di un giocatore come Dries Mertens ha inoltre acuito i problemi del coach calabrese”.

“Il centrocampo del Napoli sta faticando più del previsto a causa del cattivo stato di forma di Fabian Ruiz. L’ex Betis Siviglia non sta ripetendo le ottime prestazioni del passato e la mediana azzurra ne risente. L’ingresso in pianta stabile di Diego Demme accanto allo spagnolo e a Bakayoko potrebbe essere una soluzione. Io però ho la sensazione che calciatori come Stanislav Lobotka e Diego Demme non siano delle prime scelte per l’allenatore”.