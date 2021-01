Calciomercato Napoli, preso Furina: nelle prossime ore l’annuncio ufficiale del club

Il Napoli si muove sul mercato: piazzato il colpo Vincenzo Furina, giovane attaccante molto promettente. A confermare le indiscrezioni dei giorni scorsi è stato Nicolò Schira, esperto di calciomercato, che ha così riferito su Twitter: “Il Napoli si assicura l’attaccante classe 2002 Vincenzo Furina per la Primavera: operazione in prestito con diritto di riscatto dal Catanzaro. Nelle prossime ore l’annuncio”.

Il baby attaccante la scorsa estate ha lasciato la Fiorentina ed è rientrato al Catanzaro. Due presenze e un gol in maglia viola con l’U18 di Renato Buso per il centravanti, che non è stato riscattato dalla società viola ed è dunque tornato al club calabrese. Ora per lui è arrivata la grande opportunità del Napoli, sarà un rinforzo per la Primavera, il suo sogno è quello di convincere il club azzurro a riscattarlo ed entrare nel giro della prima squadra.

ECCO IL TWEET: https://twitter.com/NicoSchira/status/1349092564599713794