Bucciantini convinto: “Peserà l’assenza di Manolas in Supercoppa. Il calciatore che manca di più è Mertens”

Nel corso di ‘Arena Maradona’ su Radio Crc è intervenuto Marco Bucciantini, opinionista Sky. Ecco quanto evidenziato:

“La vittoria di Udine mi è piaciuta perché il Napoli l’ha cercata con tanta determinazione – ha detto Bucciantini a Radio Crc –. Non è facile far fronte a tutte le assenze. Secondo me quella che sta pesando di più è quella relativa a Mertens. Rispetto a Dries, gli altri sono meno cattivi sotto porta“.

Purtroppo per il Napoli, le assenze aumentano. “Il forfait di Manolas peserà in finale di Supercoppa Italiana – ha detto Bucciantini a Radio Crc -. Peccato perché non è stato facile permettere al greco e a Koulibaly di integrarsi così bene“. Per quanto riguarda la lotta al vertice, secondo Bucciantini “è il Milan la squadra che riesce a fare le cose meglio di tutti“.