Pres. federazione polacca, Boniek: “Se Milik resta al Napoli non va agli Europei, poco ma sicuro!”

Il presidente della federazione polacca, Zbigniew Boniek, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli rivelando importantissime novità sul futuro di Milik. Ecco quanto evidenziato:

“Zielinski giocatore di pura tecnica. Si smarca con un tocco, è imprevedibile. Diventare papà lo aiuterà a diventare più uomo ed esperto. Ha ancora margini di miglioramento. Zielinski se segnasse di più potrebbe diventare anche più forte di De Bruyne. Piotr può segnare in qualsiasi modo ed è anche un assistman. È straordinario e deve rendere da calciatore straordinario.

NIENTE EUROPEI PER MILIK

Se al primo febbraio Milik non fosse ceduto rischia gli Europei? Poco ma sicuro. Come fa ad andare agli Europei? Un giocatore che non gioca da 9 mesi è come se tornasse da un infortunio, non può essere convocato. Ho letto anche le parole del procuratore De Vecchi e sono rimasto stupefatto. Posso solo dire che capisco il Napoli. Perché? La società è stata vicina al calciatore dopo due infortuni, poi a volte ci sono dinamiche con inserimenti esterni. Se fossi il procuratore di un calciatore non permetterei mai che questi resti fermo per vari mesi. In Nazionale abbiamo due spalle importanti per Lewandowski, proprio come Milik e Piatek. Piatek però deve uscire dal tunnel, Milik deve giocare.

LA LOTTA SCUDETTO

Lotta scudetto? Può rientrare anche il Napoli, ma deve restare concentrato. Ho visto la partita con lo Spezia, è stato impressionante: il Napoli poteva fare 6 gol e ha perso, mai visto. Anche la Juventus può ambire a vincere, anche se contro il Sassuolo in 10 contro 11 ha sofferto. Hanno qualità, campioni come Ronaldo e altri. Se dovessi fare oggi una griglia metto prima le due milanesi, poi Juventus, Roma e Napoli. Credo loro si giochino lo scudetto e anche l’ingresso in Champions League. C’è anche l’Atalanta, ma bisogna capire se può reggere fino alla fine.