Tuttosport – Napoli pronto a beffare il Milan: interesse per Meité e possibile inserimento nella trattativa tra il francese e i rossoneri

Il Napoli potrebbe inserirsi nella trattativa tra il Milan e Meité: il calciatore potrebbe essere utilissimo agli azzurri, considerando la sua duttilità. Ecco quanto scrive Tuttosport:

“Nelle prossime ore il Parma, sempre più nei guai, potrebbe pure farsi sotto per Verdi e Zaza mentre il Milan sta – come ormai noto – valutando l’acquisto di Meité che al Toro non è (quasi) mai riuscito ad emergere. Per il francese (che interessa pure al Verona) potrebbe esserci però un inserimento del Napoli, interessato anche a Lyanco. Insomma, c’è più movimento sul fronte partenze che su quello dei rinforzi. Con lo spettro incombente del Milan su Belotti per giugno“.