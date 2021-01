Pioggia di brutte insufficienze per Rrahmani: “Si rovina la giornata con il retropassaggio suicida e non si riprende più. Esordio da dimenticare”

Amir Rrahmani è stato protagonista in negati o nella gara di ieri contro l’Udinese. Nella prima partita da titolare il difensore albanese ha regalato un gol all’Udinese che poteva costare caro agli azzurri e a Gattuso. Ecco cosa scrivono i quotidiani:

Gazzetta – “Esordio da titolare da dimenticare. Grave errore per Lasagna gol. Non si riprende più”. Voto 4,5

Corriere dello Sport – “Si rovina la giornata con il retropassaggio suicida e non si riprende più”. Voto 4

Il Mattino – “Esordio da dimenticare. Incredibile ingenuità che regala il gol a Lasagna, sbaglia il retropassaggio a Meret pressato dall’attaccante bianconero. Un errore pesantissimo non l’unico in una prova molto negativa, la sua prima da titolare in maglia azzurra dopo i minuti finali giocati a Cagliari. Sostituito in avvio di ripresa”. Voto 4