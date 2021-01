GdS – Un’altra gara senza 3 punti sarebbe stata un guaio serio per il Napoli: Udinese sfortunata, gli azzurri non sono riusciti quasi mai a quagliare

Tiemoué Bakayoko ha firmato una vittoria importantissima per il Napoli contro l’Udinese. Gli azzurri trovano 3 punti che potrebbero riportare la serenità giusta per dare una continuità di gioco e risultati. Ecco cosa scrive l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport:

“C’è voluto un soccorso aereo. C’è voluta una prima volta. Al tramonto di una sfida che poteva prendere pieghe diverse, Tiemoué Bakayoko va in cielo per colpire il pallone che risolve i problemi di Gattuso e rilancia il Napoli in classifica.

Baka aveva segnato solo un gol in A, col Milan nel derby. Della serie, firmo solo in momenti importanti. E questo senza dubbio lo era, perché un’altra gara senza 3 punti sarebbe stata un guaio serio per il Napoli che, negli ultimi tempi, non è riuscito quasi mai a quagliare. Stavolta ha raccolto il massimo, ma l’Udinese, che era nello stesso stato d’animo dei rivali, può lamentarsi per la sfortuna”.