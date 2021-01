DOVE VEDERE NAPOLI EMPOLI – Il 2021 è iniziato da poco ma nonostante ciò gli appuntamenti per gli appassionati di calcio non mancano di certo. Dopo la ripresa della Serie A, che finora ha disputato già due turni di campionato, torna anche la Coppa Italia! Il Napoli sarà infatti impegnato nella sfida contro l’Empoli che si giocherà mercoledì 13 gennaio allo stadio Diego Armando Maradona. Il calcio d’inizio del match infrasettimanale degli azzurri valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia è previsto per le 17:45.

Il Napoli viene da un percorso alquanto particolare in Serie A. Una serie di risultati altalenanti di cui l’ultimo, una vittoria in trasferta contro l’Udinese che tuttavia non ha convinto. Al momento milita al sesto posto a pari punti con l’Atalanta. L’Empoli, d’altro canto, se la sta passando molto meglio in Serie B. Prima in classifica a +4 dalla seconda classificata e con una sfilza di risultati in positivo.

Negli scontri diretti tra le due squadre il Napoli ha sempre avuto la meglio. I dati indicano il Napoli vincente in tutte le occasioni tranne una, una sconfitta per 3-2 rimediata in Serie A nel lontano 2017.

QUI LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH

Dove vedere Napoli Empoli

La sfida tra Napoli ed Empoli andrà in scena mercoledì 13 gennario allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli alle ore 17:45. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri?

DOVE VEDERE NAPOLI EMPOLI

Napoli-Empoli sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dalla Rai, detentrice dei diritti in esclusiva della manifestazione nazionale: il match verrà trasmesso su Rai 2.

La visione della partita sarà disponibile anche in diretta streaming grazie a RaiPlay, il servizio offerto dalla Rai: occorrerà accedere al sito www.raiplay.it e selezionare la finestra dell’evento, o in alternativa utilizzare l’app ufficiale scaricandola su smartphone o tablet.