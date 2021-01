CdS – La Juventus incontrerà l’entourage di Milik in settimana: ADL chiede 18 mln e i bianconeri proveranno a chiudere per giugno

La Juventus è in cerca di un attaccante e sta pensando ad Arkadiusz Milik già per gennaio. Col calciatore polacco, però, i bianconeri potrebbero anche pensare di avvicinarsi a giugni, quando il contratto del numero 99 del Napoli sarà scaduto. Ecco quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“In settimana il ds bianconero incontrerà Fabrizio Devecchi, uno degli agenti di Arek Milik, per provare ad assicurarsi il polacco con il contratto in scadenza. De Laurentiis per la cessione immediata chiede 18 milioni: Marsiglia e Atletico Madrid, che con i bonus non si erano spinti oltre ai 10, si sono defilati”.