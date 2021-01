CdS – Bakayoko scaccia le paure ma la vittoria non cancella i difetti e lascia il rinnovo di Gattuso ancora su un tavolo

Il Napoli vince ad Udine soffrendo parecchio dopo l’errore di Rrahmani che ha regalato il pari all’Udinese. Soltanto Bakayoko salva gli azzurri nel finale con un gol che è valso 3 punti importantissimi. Il Corriere dello Sport analizza la gara e si sofferma sul rinnovo di Rino Gattuso:

“Proprio mentre intorno alla propria panchina Gattuso ha cominciato ad avvertire la presenza dei fantasmi dal nulla più assoluto e dal vuoto sprigionato per (quasi) un pomeriggio intero, Tiemouè Bakayoko emerge e provvede a scacciare le paure. Le ombre restano, eccome, e sono tante, però almeno al Napoli rimane anche la possibilità di respirare, semmai pure di guardarsi dentro. Dentro una partita sbagliata e altri settanta minuti buttati via, si nasconde l’inganno di una vittoria che non cancella i difetti e che lascia il rinnovo di Gattuso ancora su un tavolo, in attesa di capirsi”