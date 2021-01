Callejon commosso: “Domenica torno a Napoli! La squadra, lo stadio: che emozione”

José Callejon tornerà a Napoli domenica, da avversario. Sarà la prima volta, dopo sette anni trascorsi all’ombra del Vesuvio. Per José Napoli è casa e lui, da oggi, non vede l’ora di tornare allo Stadio Maradona. Contro il Cagliari ha messo a referto un assist, si è ripreso dopo un momento difficile. Il piatto forte però lo attende domenica prossima alle 12.30: Napoli-Fiorentina. A Sky Sport, nel dopo partita, dice:

“Tornerò a Napoli, sarà emozionante ritrovare la squadra e lo stadio. Sono stato sette anni lì, è stata casa mia, ma domenica voglio vincere. Sono contento per la vittoria, ce la meritiamo, è vita, è stato un periodo particolare per me, ho continuato a lavorare. Sono contento per la mia prestazione e quella della squadra”.