Udinese-Napoli, i convocati: tornano Mertens, Koulibaly e Demme

Arriva la comunicazione del Napoli: i convocati di Rino Gattuso per Udinese-Napoli presentano sorprese, novità e rientri. C’è ancora una volta Cioffi, il classe 2002 aggregato per far fronte all’emergenza attaccanti. Ci sono, però, tre graditi rientri: quelli di Koulibaly, Demme e Mertens. Difficile che i tre vadano subito in campo, più facile però vederli nei prossimi giorni e nella Supercoppa contro la Juventus. La lista:

PORTIERI: Meret; Contini, Ospina.

DIFENSORI: Mario Rui, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Ghoulam, Rrahmani, Manolas.

CENTROCAMPISTI: Demme, Bakayoko, Elmas, Fabian, Zielinski, Lobotka.

ATTACCANTI: Insigne, Lozano, Petagna, Llorente, Mertens, Cioffi, Politano.