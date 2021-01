Sportitalia – La Juve prepara lo sgarro al Napoli: Milik ha ben più di una promessa coi bianconeri per giugno

Milik-Napoli, una telenovela senza fine. Il centravanti polacco non riesce ad essere ceduto e secondo il collega di Sportitalia, Gianluigi Longari, il motivo sarebbe ben preciso:

“C’è una ragione ben precisa dietro il rifiuto di qualsiasi soluzione in questi giorni da parte di Arek Milik: il centravanti polacco, in scadenza il 30 giugno e dunque libero di negoziare senza chiedere il permesso al Napoli, ha ben più di una promessa dalla Juventus. Ecco anche perché il club bianconero non vuole fare grossi sforzi per una punta a gennaio, avendola già bloccata per luglio a zero, con un tiro mancino al Napoli, che così non incasserà nulla“.

