Repubblica – Gattuso aspetta e spera per Demme: oggi il provino decisivo per una convocazione in extremis

Rino Gattuso attende Diego Demme. L’allenatore calabrese spera di recuperare il centrocampista tedesco per la gara di Udine, nonostante sarà difficile, eventualmente, mandarlo subito in campo da titolare. Ecco quanto rivela l’edizione odierna de La Repubblica:

“Gattuso aspetta notizie positive pure da Demme, il centrocampista tedesco non ha ancora smaltito del tutto il fastidio alla schiena, ma migliora. Oggi svolgerà il provino decisivo e spera di strappare la convocazione in extremis. Difficile ovviamente ipotizzare una maglia da titolare: potrebbe rappresentare un’alternativa preziosa in corso d’opera per la mediana. L’emergenza, dunque, resta”.