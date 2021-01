Il Mattino – Mertens salta l’Udinese. Il belga tornerà con l’Empoli per qualche spezzone e al completo con la Fiorentina

Dries Mertens sta mancando molto a questo Napoli. E non solo a livello tecnico, visto che comunque Petagna è riuscito a fare il suo dovere nell’ultimo periodo, ma soprattutto dal punto di vista mentale. Il centravanti belga è fondamentale per gli azzurri e tutti non vedono l’ora di rivederlo in campo.

Bisogna attendere le convocazioni ufficiali in vista di Udine ma per vederlo in campo bisognerà, probabilmente, attendere la gara con l’Empoli di mercoledì in Coppa Italia e quella con la Fiorentina di domenica al Maradona. Lo scrive l’edizione odierna de Il Mattino.