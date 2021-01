CdS – Napoli-Zaccagni, stretta finale: 14 mln al Verona tra base fissa e bonus

Il Napoli ha ormai raggiunto l’accordo per Mattia Zaccagni col Verona. Il centrocampista è davvero vicino al passaggio in azzurro che avverrà, in pratica, soltanto a giugno, però. Ecco quanto racconta il Corriere dello Sport:

“Il Napoli sta provando a bruciare la concorrenza. Per la prossima stagione, certo; per dipingerlo d’azzurro e poi lasciarlo in prestito alla casa madre. Con il giocatore e con il suo manager, l’ex azzurro Fausto Pari, il discorso va talmente spedito che parlare di un accordo non è per nulla sbagliato. Anzi. Non resta che definire l’affare con il Verona, sulla base di 14 milioni di euro, o giù di lì, tra base fissa e bonus.

E allora, si avvicina il primo colpo di gennaio: ancora un po’ e zac. Cioè, Zac: Mattia Zaccagni, venticinquenne talento del Verona sul quale furic ha lavorato e continua a lavorare in virtù di un talento da valorizzare. Al Napoli piace, moltissimo, tant’è che di lui sta parlando sia con l’entourage sia con la società da un paio di mesi. Un bel po’. E così dire che Zaccagni si avvia a diventare un giocatore azzurro – per la prossima stagione – non è mica un discorso lontano dalla realtà. Tutt’altro“.